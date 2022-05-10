ABD'nin yeni Atina Büyükelçisi Yunanistan'da - Son Dakika
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ABD'nin yeni Atina Büyükelçisi Yunanistan'da

10.05.2022 16:58
ABD'nin yeni Atina Büyükelçisi Yunanistan'da

ABD'nin yeni Atina Büyükelçisi George James Tsunis, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'ya güven mektubunu sundu.

ABD'nin yeni Atina Büyükelçisi George James Tsunis, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'ya güven mektubunu sundu.

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Tsunis, güven mektubunu sunmasının ardından Sakelaropulu ile gerçekleştirdiği kısa görüşmede, "baba memleketine" dönmüş olması nedeniyle duygulandığını ifade etti.

Tsunis, Yunanistan'dan ABD'ye göçmüş bir ailenin oğlu ve anadili Yunanca.

ABD'deki Yunan diasporası ile yakın ilişkileri olan Tsunis, Hellenik-Amerikan Liderlik Konseyinin kurucu üyesi ve Helenik İnisiyatifinin yöneticisi.

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Kaynak: AA

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