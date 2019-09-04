Son Dakika Haberleri: ABD'nin yeni Büyükelçisi Satterfield Anıtkabir'de
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ABD'nin yeni Büyükelçisi Satterfield Anıtkabir'de

3 saat önce

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'nın huzuruna çıktı.

ABD'nin yeni Büyükelçisi Satterfield Anıtkabir'de, System.String[]

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'nın huzuruna çıktı. ABD tarafından Ankara Büyükelçiliğine atanan David Satterfield, Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Ata'nın naaşının bulunduğu mozoleye gelen Büyükelçi Satterfield ve beraberindeki Amerikan heyeti, mozoleye çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından şeref defterini imzalayan Büyükelçi Satterfield, deftere şunları yazdı:

" Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası bir ilham kaynağıdır. Atatürk, demokratik değerlerin takipçisi olmuş ve modern Türkiye'nin insanlarının seslerine kulak vermiştir. Onun hatırası, tüm dünyada kıymetli bir hazine olarak görülmektedir. Türkiye, Avrupa ve dünya açısından önem arz eden bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri'ni Ankara'da temsil etmekten onur duyuyorum. Türkiye, Amerika'nın stratejik ortağı ve NATO müttefikidir. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana sahip olduğumuz bu önemli ilişki, bundan sonra da devam edecektir. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum." Anıtkabir ziyareti, Anıtkabir müzesinin gezilmesi ile devam etti. Heyet ardından Anıtkabir'den ayrıldı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Anıtkabir, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:00 Kaynak: İHA
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