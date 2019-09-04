Son Dakika Haberleri: Abd'nin yeni büyükelçisi satterfield, anıtkabir'de
Son Dakika Güncel Haber

Abd'nin yeni büyükelçisi satterfield, anıtkabir'de

2 saat önce

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Abd'nin yeni büyükelçisi satterfield, anıtkabir'de, System.String[]
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Anıtkabir'i ziyaret etti. Satterfield, " Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası bir ilham kaynağıdır. Atatürk, demokratik değerlerin takipçisi olmuş ve modern Türkiye'nin insanlarının seslerine kulak vermişti" dedi.
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu vermesinin ardından bugün Anıtkabir' ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyen David Satterfield ve beraberindeki heyet, mozoleye çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Satterfield ve beraberindeki heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Satterfield, şunları kaydetti:
"Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası bir ilham kaynağıdır. Atatürk, demokratik değerlerin takipçisi olmuş ve modern Türkiye'nin insanlarının seslerine kulak vermiştir. Onun hatırası tüm dünyada kıymetli bir hazine olarak görülmektedir. Türkiye, Avrupa ve dünya açısından önem arz eden bir dönemde, ABD'yi Ankara'da temsil etmekten onur duyuyorum. Türkiye, ABD'nin stratejik ortağı ve NATO müttefikidir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana sahip olduğumuz bu önemli ilişki bundan sonra da devam edecektir."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ


Amerika Birleşik Devletleri, Anıtkabir, Türkiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya ile Türkiye arasında ruble üzerinden tahıl anlaşması
Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri son 1 ayın zirvesini gördü Bakan Pekcan: Anlaşmasız Brexit'in Türkiye'ye maliyeti 3 milyar dolara ulaşabilir Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 18:54:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abd'nin yeni büyükelçisi satterfield, anıtkabir'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]