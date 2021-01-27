- ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken'a Senato'dan onay - Son Dakika

- ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken'a Senato'dan onay

27.01.2021 10:49

- ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken'a Senato'dan onay ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterdiği Antony Blinken'ı onayladı.

- ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken'a Senato'dan onay

WASHINGTON - ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterdiği Antony Blinken'ı onayladı.

ABD senatosu, Başkan Joe Biden'ın kabinesi için aday gösterdiği isimleri teker teker oylamaya devam ediyor. Senato'da yapılan oylamada Biden'ın Dışişleri Bakanlığı için aday gösterdiği Antony Blinken 78'e 22'e oy ile Senato'dan onay aldı.

Senato Biden'ın aday gösterdiği 4 isme şu ana kadar onay verdi

Senato, şu ana kadar Biden'ın kabinesi için aday gösterdiği 4 isme onay verdi. Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'ın ardından Blinken'ın da Senota'dan onay alması ile Biden ulusal güvenlik ekibindeki 3 kilit ismi göreve getirmiş oldu.

Senato, dün yaptığı oylamada ise Biden'ın Hazine Bakanlığı görevine aday gösterdiği Janet Yellen'e onay vermişti.

- ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken'a Senato'dan onay
- ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken'a Senato'dan onay
- ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken'a Senato'dan onay
- ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken'a Senato'dan onay

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Joe Biden, Senato, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken'a Senato'dan onay - Son Dakika


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