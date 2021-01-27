ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken'dan görevinin ilk gününde telefon diplomasisi - Son Dakika

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken'dan görevinin ilk gününde telefon diplomasisi

27.01.2021 06:43
ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken'dan görevinin ilk gününde telefon diplomasisi, System.String[]

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görevinin ilk gününde Kanada, Meksika, Japonya ve Güney Koreli mevkidaşları ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görevinin ilk gününde Kanada, Meksika, Japonya ve Güney Koreli mevkidaşları ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Bakan Blinken'ın telefon görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İlk görüşmesini Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ile yapan Blinken, görüşmede ABD ile Kanada arasındaki yakın ilişkilerin önemine vurgu yaptı ve bakanlığı döneminde bu ilişkileri daha da geliştireceklerini vurguladı.

Ardından yapılan görüşmede Blinken ile Meksikalı mevkidaşı Marcelo Ebrard, ABD ile Meksika arasındaki ekonomik ilişkileri ve Latin Amerika ülkelerinden gelen göçmenlerle ilgili son durumu ele aldı.

Daha sonra Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile görüşen Blinken, görüşmelerde ABD'nin Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın muhafaza edilmesine olan bağlılığını dile getirdi.

ABD'nin 71. Dışişleri Bakanı olan Blinken, dün Senatodaki oylamada onaylanmış, ardından Bakanlıkta yemin ederek görevine başlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Meksiko, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken'dan görevinin ilk gününde telefon diplomasisi - Son Dakika


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