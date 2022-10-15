ABD'nin yeni göçmen politikası sonrası Venezuelalı göçmenler Kolombiya'daki terminallerde yoğunluk oluşturdu

ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi tarafından Venezuelalı göçmenlerin ülkeye girişi ve yasadışı yollardan geçenlerin sınır dışı edilmesiyle ilgili yapılan yeni planların ardından yüzlerce Venezuelalı göçmen, Kolombiya'nın Medellin kentindeki terminallerde yoğunluğa neden oldu. ABD'nin yalnızca hava yoluyla gelen 24.000 Venezuelalı göçmenin girişine izin vereceğini açıklamasının ardından ABD'ye giremeyenlerin bir kısmı kendi ülkelerine geri dönerken bir kısmı da göç etmek için yeni yer arayışına girdi.