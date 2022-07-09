ABD'nin yeni nükleer kapasiteli balistik füzesi test sırasında infilak etti - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin yeni nükleer kapasiteli balistik füzesi test sırasında infilak etti

09.07.2022 06:43
ABD'nin yeni nükleer kapasiteli balistik füzesi test sırasında infilak etti

ABD ordusunun yeni geliştirdiği nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip balistik füzesi test sırasında infilak etti.

ABD ordusunun yeni geliştirdiği nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip balistik füzesi test sırasında infilak etti.

ABD Ordusu, Minuteman kıtalararası balistik füzeleri üzerinden geliştirdiği "Minotaur II+" adlı nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip füzesini California'daki Vanderberg Uzay Kuvvetleri Üssünde test etti.

Üsten yapılan yazılı açıklamada "Minotaur II+ füzesi Test Pad-01'den çarşamba günü saat 23.01'de fırlatıldıktan yaklaşık 11 saniye sonra infilak etti. Patlamada herhangi bir yaralanma olmadı ve enkaz, fırlatma rampasının hemen yakınında kontrol altına alındı." denildi.

Açıklamada patlamanın nedenini belirlemek için bir soruşturma kurulu oluşturulduğu bilgisi verildi.

Minotaur II+, hizmet dışı bırakılan Minuteman kıtalararası balistik füzelerin parçaları ve mevcut Minuteman III nükleer füzesinin üst segmenti birleştirilerek geliştiriliyor.

Vandenberg üssü de bu yeni teknolojiyi nükleer mühimmat olmadan füze rutin olarak test ediyor.

Açıklamada, çarşamba günkü testte füzenin atmosfere geri dönüşünü sağlayan ve nükleer savaş başlığını taşıyacak "Mark 21A" parçasının da füzeye takılı olduğu belirtildi.

ABD Hava Kuvvetleri, Mark 21A'yı 1945'te Japonya'nın Nagasaki kentine atılan "Şişman Adam" bombasının 15 katı patlayıcı (300 kiloton) gücüne sahip yeni W87-1 nükleer savaş başlığı taşıyacak şekilde yeniden tasarlamak için Lockheed Martin ile sözleşme yapmıştı.

YORUMLAR
500
Meksika'da tarihin en yüksek miktardaki fentanil ele geçirildi Meksika'da tarihin en yüksek miktardaki fentanil ele geçirildi Fitch, ABD'nin kredi notu görünümünü negatiften durağana revize etti Fitch, ABD'nin kredi notu görünümünü negatiften durağana revize etti
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin yeni nükleer kapasiteli balistik füzesi test sırasında infilak etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı
20:51 Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
20:21 Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 06:50:40. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'nin yeni nükleer kapasiteli balistik füzesi test sırasında infilak etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement