Son Dakika Haberleri: ABD'nin yeni savunma bakanı belli oldu

ABD'nin yeni savunma bakanı belli oldu

5 dakika önce

ABD Başkanı Trump, görevinden ayrılacağı açıklanan ABD Savunma Bakanı Mattis'in yerine Savunma Bakan yardımcısı Shanahan'ı vekaleten atayacağını duyurdu.

ABD'nin yeni savunma bakanı belli oldu, System.String[]
ABD Başkanı Trump, görevinden ayrılacağı açıklanan ABD Savunma Bakanı Mattis'in yerine Savunma Bakan yardımcısı Shanahan'ı vekaleten atayacağını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:13 

Ekonomi
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