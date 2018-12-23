ABD'nin yeni savunma bakanı belli oldu
5 dakika önce
ABD Başkanı Trump, görevinden ayrılacağı açıklanan ABD Savunma Bakanı Mattis'in yerine Savunma Bakan yardımcısı Shanahan'ı vekaleten atayacağını duyurdu.
ABD Başkanı Trump, görevinden ayrılacağı açıklanan ABD Savunma Bakanı Mattis'in yerine Savunma Bakan yardımcısı Shanahan'ı vekaleten atayacağını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:13
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