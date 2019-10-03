Son Dakika Haberleri: ABD'nin yeni vergi tarifeleri, İspanyol tarım üreticilerini endişelendirdi
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ABD'nin yeni vergi tarifeleri, İspanyol tarım üreticilerini endişelendirdi

1 saat önce

Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ), ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü AB'ye 7,5 milyar dolar ilave gümrük vergileri uygulanmasına izin veren kararından en çok etkilenecek ülkelerden birinin İspanya olacağı belirtildi.

ABD'nin yeni vergi tarifeleri, İspanyol tarım üreticilerini endişelendirdi, System.String[]

Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ), ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü AB'ye 7,5 milyar dolar ilave gümrük vergileri uygulanmasına izin veren kararından en çok etkilenecek ülkelerden birinin İspanya olacağı belirtildi.

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere'den ithal edilen sivil hava araçları için yüzde 10 ve bazı Avrupa ülkelerinden ithal edilen tarım ürünleri için yüzde 25 ek vergi uygulanmasının planlandığı, yeni tarifenin 18 Ekim'de yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

İspanya Dış Ticaret Ofisi, yaptığı açıklamada, ABD'nin getireceği yüzde 25 oranındaki gümrük vergilerinden en çok Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere'nin etkileneceğini duyurdu.

Açıklamada, ABD'nin 18 Ekim'den itibaren yürürlüğe koyacağı gümrük vergisinden etkilenecek tarım ürünlerinde, İspanya'nın 1 milyar 728 milyon avroluk bir pazara sahip olduğu kaydedildi.

Geçen yıl açıklanan bazı rakamlara göre, İspanya'nın, ABD'ye 400 milyon avroluk şarap, 300 milyon avroluk zeytinyağı, 180 milyon avroluk zeytin ve 87 milyon avroluk süt ürünü ihraç ettiği bildirildi.

İspanya Gıda ve İçecek Endüstrileri Federasyonu'ndan (FIAB) yapılan açıklamada da İspanya'nın tarım ürünleri ihracatında, AB'den sonra ilk sırada ABD'nin geldiği vurgulandı.

İspanya için ABD'nin stratejik önemde bir pazar olduğu belirtilen açıklamada, getirilen vergilerden dolayı sektörün endişeli olduğu kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:44 Kaynak: AA
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