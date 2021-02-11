"ABD'nin yeni yönetiminin New Start anlaşma vaadini yerine getirmesi memnuniyet verici" - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın New Start anlaşmasının uzatılması yönündeki vaadini yerine getirmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Rusya arasında süresi uzatılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (New START) ile ilgili Güvenlik Konseyi ile toplantı yaptı. Putin toplantıda anlaşmanın 5 yıl süreyle uzatılmasını memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, "Son dönemde ABD'li meslektaşlarımızla Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı uzattık. Bu isteğimizi uzun zamandır ABD'li ortaklarımıza sunuyorduk. ABD'deki yeni yönetimin anlaşmanın uzatılması ile ilgili seçim vaadini yerine getirmesi memnuniyet verici. Bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bugün silahlanma yarışını kontrolünü engellemeyi amaçlayan diğer adımlar hakkında konuşmak gerekiyor" dedi.

Putin'in liderliğinde yapılan toplantıya, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Devlet Duması Başkanı Viaçeslav Volodin, Rusya

Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Devlet Başkanlığı İdare Başkanı Anton Vaino, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Petruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin ve Rusya Devlet Başkanı'nın Çevre Koruma, Ekoloji ve Ulaşımdan Sorumlu Özel Temsilcisi Sergey İvanov'da katıldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)