ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planı Yemen'de protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırdığı ve Bahreyn'in başkenti Manama'da 2 günlük çalıştayda görüşülen Filistin Barış Planı, Yemen'in Taiz şehrinde Cuma namazı çıkışında protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırdığı ve Bahreyn'in başkenti Manama'da 2 günlük çalıştayda görüşülen Filistin Barış Planı, Yemen'in Taiz şehrinde Cuma namazı çıkışında protesto edildi.



Cuma namazından çıkan cemaat, protesto gösterilerinde ABD'nin barış planını Filistin davasına zarar verdiği iddiasıyla tamamen reddettiklerini söyledi.



İmam Hatip Abdulvahap el Mirabi, Cuma hutbesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner tarafından hazırlanan ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak sunulan, Filistin'e 50 milyar dolarlık yatırımı öngören anlaşma planı için, "Asrın tokadı" ifadesini kullanarak bunun Filistinli Müslümanlara ihanet olduğunu söyledi.



Al-Mirabi "Ürdün, Libya ve Sina dahil, İslam dünyası bugün Amerikan koloni projesi olan bu barış projesini tamamen reddediyor" dedi. Al-Mirabi, Filistin halkına kendi topraklarını ve haklarını silah kullanarak geri alma ve işgalci siyonistlerin aşağılamalarına boyun eğmeme çağrısı yaptı.



Yüzbaşı Abdülmelik El-Sirmi de "Yüzyılın anlaşması Arap ve İslam alemine ihanettir. Filistin halkını topraklarından sürmek için Filistin davasını satmaktır. Bu anlaşmanın ABD ve Batı'nın İslam dünyasını istikrarsızlaştırma ve zayıflatma planıdır" dedi. - TAİZ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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