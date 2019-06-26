Son Dakika Haberleri: ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planına Suudi Arabistan'dan destek
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ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planına Suudi Arabistan'dan destek

46 dakika önce

Suudi Arabistan Ekonomi ve Kalkınma İşleri Konseyi Üyesi ve Devlet Bakanı Muhammed el Şeyh, ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planının Filistin topraklarında özel sektörü kapsaması ve 'barış ümidi' vermesi halinde başarılı olabileceğini söyledi.

ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planına Suudi Arabistan'dan destek, System.String[]
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ABD öncülüğünde İsrail- Filistin meselesine çözüm amacıyla başlatılan "Yüzyılın Anlaşması" girişiminin ilk ayağını oluşturan ekonomi çalıştayında konuşma yaptı.

Filistinlilerin "İsrail lehine Filistin'e ödenecek rüşvet" olarak nitelendirdiği 50 milyar dolarlık planla ilgili değerlendirmede bulunan Lagarde, söz konusu girişimin Gazze ve Batı Şeria'da ekonomik büyüme ile işe odaklanması gerektiğini söyledi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:23 
İsrail, Ekonomi, Filistin, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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