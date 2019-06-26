ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planına Suudi Arabistan'dan destek
46 dakika önce
Suudi Arabistan Ekonomi ve Kalkınma İşleri Konseyi Üyesi ve Devlet Bakanı Muhammed el Şeyh, ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planının Filistin topraklarında özel sektörü kapsaması ve 'barış ümidi' vermesi halinde başarılı olabileceğini söyledi.
Uluslararası Para Fonu
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:23
(IMF) Başkanı Christine Lagarde
, ABD öncülüğünde İsrail- Filistin
meselesine çözüm amacıyla başlatılan "Yüzyılın Anlaşması" girişiminin ilk ayağını oluşturan ekonomi çalıştayında konuşma yaptı.
Filistinlilerin "İsrail lehine Filistin'e ödenecek rüşvet" olarak nitelendirdiği 50 milyar dolarlık planla ilgili değerlendirmede bulunan Lagarde, söz konusu girişimin Gazze
ve Batı Şeria
'da ekonomik büyüme ile işe odaklanması gerektiğini söyledi.
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