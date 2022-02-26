ABD'nin Zelenskiy'e tahliye teklifinde bulunduğu iddiası - Son Dakika
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ABD'nin Zelenskiy'e tahliye teklifinde bulunduğu iddiası

26.02.2022 06:40
ABD'nin Zelenskiy'e tahliye teklifinde bulunduğu iddiası

ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenskiy'nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenskiy'nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

Washington Post gazetesinin ABD'li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD hükümeti, Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da kaçırılmasını önlemek için kendisine Kiev'den ayrılması için yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Ancak Zelenskiy, bu teklifleri şu ana kadar reddederek, ülkesinin başında kalacağını belirtti.

Zelenskiy, dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Rusların 1 numaralı hedefinin kendisi, 2 numaralı hedefinin de ailesi olduğunu ancak ülkesini savunmak için görevinin başında olacağını açıklamıştı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Zelenskiy, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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