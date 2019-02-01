Son Dakika Haberleri: ABD, nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurdu

ABD, nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurdu

51 dakika önce

ABD, Soğuk Savaştan beri nükleer silahların denetiminin temelini oluşturan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiğini açıkladı.

ABD, nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurdu, System.String[]
ABD, Soğuk Savaştan beri nükleer silahların denetiminin temelini oluşturan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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