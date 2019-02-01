ABD, nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurdu
51 dakika önce
ABD, Soğuk Savaştan beri nükleer silahların denetiminin temelini oluşturan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiğini açıkladı.
ABD
, Soğuk Savaştan beri nükleer silahların denetiminin temelini oluşturan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38
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