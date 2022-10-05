ABD, "USS Ronald Reagan" uçak gemisini yeniden Güney Kore sularında konuşlandıracak - Son Dakika
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ABD, "USS Ronald Reagan" uçak gemisini yeniden Güney Kore sularında konuşlandıracak

05.10.2022 12:16
ABD, "USS Ronald Reagan" uçak gemisini yeniden Güney Kore sularında konuşlandıracak

ABD, nükleer enerjili uçak gemisini Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasının ardından Güney Kore sularında yeniden konuşlandıracak.

ABD, nükleer enerjili uçak gemisini Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasının ardından Güney Kore sularında yeniden konuşlandıracak.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin Doğu Denizi'ne döneceği bildirildi.

Daha önce, ABD'nin nükleer motorlu USS Ronald Reagan uçak gemisi, Güney Kore ve ABD Deniz Kuvvetleri'nin 26 Eylül'de başlayan dört günlük tatbikatına katılmak için 23 Eylül'de Güney Kore sularına gelmişti.

Kuzey Kore'nin Japonya'ya balistik füze fırlatmasının ardından bölgede gerilim daha da artmış ve buna karşılık ABD ve Güney Kore de ortak tatbikatlarda Doğu Denizi'ne dört karadan karaya füze ateşlemişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, 'USS Ronald Reagan' uçak gemisini yeniden Güney Kore sularında konuşlandıracak - Son Dakika

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