ABD, nükleer savaşı engelleyen anlaşmadan çekiliyor
1 saat önce
ABD'nin, nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen INF Anlaşması'ndan çekilmesi bekleniyor.
ABD
'nin, nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen INF Anlaşması'ndan çekilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin duyurunun bugün yapılacağı iddia edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:18
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