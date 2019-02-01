Son Dakika Haberleri: ABD, nükleer savaşı engelleyen anlaşmadan çekiliyor

ABD, nükleer savaşı engelleyen anlaşmadan çekiliyor

1 saat önce

ABD'nin, nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen INF Anlaşması'ndan çekilmesi bekleniyor.

ABD, nükleer savaşı engelleyen anlaşmadan çekiliyor, System.String[]
ABD'nin, nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen INF Anlaşması'ndan çekilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin duyurunun bugün yapılacağı iddia edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:18 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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