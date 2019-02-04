ABD Obezite Kaynaklı Kanser Vakaları ile Karşı Karşıya

Amerikan Kanser Derneği, obeziteye bağlı kanserlerin eski jenerasyonlara oranla ABD'de 80 kuşağında daha hızlı arttığını belirtti.

Amerikan Kanser Derneği, obeziteye bağlı kanserlerin eski jenerasyonlara oranla ABD'de 80 kuşağında daha hızlı arttığını belirtti. Amerikan Kanser Derneği, 1995'ten 2014'e kadar milyonlarca sağlık kaydında çalışarak elde ettiği bulguları Lancet Halk Sağlığı tıp dergisinde yayınladı. Dernek, obeziteye bağlı kanserlerin eski jenerasyonlara nazaran ABD'deki 80 kuşağında daha hızlı arttığını belirtti. Son 40 yılda şişmanlıktaki hızlı bir artışın, genç kuşaklarda kanser riskini arttırmış olabileceğini belirten dernek, problemin son yıllarda kanser ile alakalı gelişmeleri engelleyebileceğini ifade etti.



FAZLA KİLONUN TEHLİKELERİ Araştırmacılar, obeziteye bağlı 12 kanserden altısının (kolorektal, uterin, safra kesesi, böbrek, pankreas ve kan kanseri olan çoklu miyelom) oranlarının, özellikle 50 yaşın altındaki insanlarda arttığını tespit etti ve 25 ila 49 yaş arasındaki genç nesillerde ve özellikle şu an 20'li 30'lu yaşlarda olan 80 kuşağında bu kanser türlerinin daha fazla arttığını buldu. Örneğin, colorectal, uterine ve safra kesesi kanserleri 50 ila 70 yaş arası ABD'lilere kıyasla 80 kuşağında ikiye katladı. Bu kanserlerin bazıları 50 yaşın üzerindeki insanlarda da artmakla birlikte aşırı bir artış görülmedi. Araştırmacılar, bu eğilimin son birkaç on yılda obezitede hızlı yükselişe bağlı olabileceğini ve dünya çapındaki genç nesillerin, aşırı kilo tehlikelerine daha erken ve daha uzun maruz kaldığını söylüyor.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

ASELSAN'dan 110 Milyon Liralık Sözleşme

Son Dakika! Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı

Son Dakika! Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 5 Ölü, 1 Yaralı

İngiltere, Fransa, İspanya ve İsveç, Guaido'yu Venezuela Lideri İlan Etti