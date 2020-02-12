ABD, ocakta 32,6 milyar dolar bütçe açığı verdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD, ocakta 32,6 milyar dolar bütçe açığı verdi - Son Dakika Ekonomi

ABD, ocakta 32,6 milyar dolar bütçe açığı verdi

14 dakika önce

ABD federal hükümeti, ocak ayında 32,6 milyar dolarlık bütçe açığı verdi.

ABD, ocakta 32,6 milyar dolar bütçe açığı verdi, System.String[]

ABD federal hükümeti, ocak ayında 32,6 milyar dolarlık bütçe açığı verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Rapora göre, 1 Ekim 2019'da başlayıp 30 Eylül 2020'de sona erecek 2020 mali yılının ocak ayında federal hükümetin bütçe açığı 32,6 milyar dolar oldu.

Söz konusu ayın bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 11,5 milyar dolar açık vermesi yönündeydi.

Federal hükümet, geçen yılın aynı döneminde ise 8,7 milyar dolar bütçe fazlası vermişti.

Hükümetin ocak ayında bütçe açığının artmasında, harcamalarının 404,9 milyar dolara ulaşması etkili oldu. Bu dönemde hükümetin gelirleri ise 372,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Ülkede, 2020 mali yılının dördüncü ayı olan ocak itibarıyla toplam bütçe açığı ise 389,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

ABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO), geçen ay, hükümetin bütçe açığının bu yıl 1 trilyon dolara ulaşmasını beklediklerini açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:32 Kaynak: AA
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