Blinken açıklamasında, "Bu saldırı, Rusya 'nın yapılan anlaşmada verdiği sözleri yerine getireceğinin güvenilirliliği konusunda ciddi endişeler doğurmaktadır ve Türkiye , Birleşmiş Milletler ve Ukrayna'nın tahılları piyasaya sürmek konusundaki çabalarını baltalamaktadır." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD, Odessa'ya yapıldığı bildirilen saldırıları kınadı - Son Dakika

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