ABD: Ölümlü kazada Tesla'nın 'Autopilot' modunun rolü araştırılacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi kendine giden "Autopilot" özelliğine sahip bir Tesla aracının ölümcül bir kazaya sebep olması yetkili kurumları harekete geçirdi.



ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 29 Aralık'ta Los Angeles'de bir Tesla Model S aracının sebep olduğu ölümlü kazanın araştırılacağını açıkladı. Kurum, Tesla'nın Autopilot fonksiyonunun kazaya sebep olup olmadığını araştıracak.