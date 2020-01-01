ABD: Ölümlü kazada Tesla'nın 'Autopilot' modunun rolü araştırılacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD: Ölümlü kazada Tesla'nın 'Autopilot' modunun rolü araştırılacak - Son Dakika Dünya

ABD: Ölümlü kazada Tesla'nın 'Autopilot' modunun rolü araştırılacak

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi kendine giden "Autopilot" özelliğine sahip bir Tesla aracının ölümcül bir kazaya sebep olması yetkili kurumları harekete geçirdi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Tesla'nın Autopilot fonksiyonunun kazaya sebep olup olmadığını araştıracak.

ABD: Ölümlü kazada Tesla'nın 'Autopilot' modunun rolü araştırılacak, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi kendine giden "Autopilot" özelliğine sahip bir Tesla aracının ölümcül bir kazaya sebep olması yetkili kurumları harekete geçirdi.


ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 29 Aralık'ta Los Angeles'de bir Tesla Model S aracının sebep olduğu ölümlü kazanın araştırılacağını açıkladı. Kurum, Tesla'nın Autopilot fonksiyonunun kazaya sebep olup olmadığını araştıracak.

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Amerika Birleşik Devletleri, Nicola Tesla, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 06:52 
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