ABD, Omicron varyantı yüzünden 200'den fazla uçuşu iptal etti - Son Dakika

200'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Şikago merkezli United Airlines tarafından yapılan açıklamada cuma günü itibariyle 120 uçuşun iptal edildiği belirtilirken, Atlanta merkezli Delta Airlines ise 90 uçuşu iptal etti. Her iki şirket de yolculara konuya dair bilgilendirme çalışması yürüttüklerini kaydetti.

İptallere gerekçe olarak, Omicron varyantının uçuş ekipleri arasında yayılmasını gösteren United Airlines'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Omicron vakalarında ülke çapındaki artış, uçuş ekiplerimiz ve operasyonlarımızı yürüten çalışanlarımız üzerinde doğrudan bir etki göstermiştir. Bunun bir sonucu olarak, ne yazık ki bazı uçuşları iptal etmek ve iptallerden etkilenen müşterilerimizi havalimanına gelmeden önce bilgilendirmek zorunda kaldık."

"İPTAL KARARI ALMAK ZORUNDA KALDIK"

Delta ise, uçuşları iptal etmeden önce tarifeli uçuşları kapsayacak şekilde uçakların ve uçuş ekibinin yeniden yönlendirilmesi ve değiştirilmesi dahil tüm seçenekleri ve kaynakları tükettiklerini kaydederek, nihayetinde iptal kararı almak zorunda kaldıklarını söyledi.