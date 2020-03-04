ABD ön seçimlerinde 14 eyaletten 8'inde Biden kazandı, Sanders Kaliforniya'da galip çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD ön seçimlerinde 14 eyaletten 8'inde Biden kazandı, Sanders Kaliforniya'da galip çıktı - Son Dakika Dünya

ABD ön seçimlerinde 14 eyaletten 8'inde Biden kazandı, Sanders Kaliforniya'da galip çıktı

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokratların ön seçimlerinde açıklanan sonuçlara göre 14 eyaletin sekizini eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, dördünü Bernie Sanders kazandı; diğer iki eyalette sayımlar sürüyor.

ABD ön seçimlerinde 14 eyaletten 8'inde Biden kazandı, Sanders Kaliforniya'da galip çıktı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokratların ön seçimlerinde açıklanan sonuçlara göre 14 eyaletin sekizini eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, dördünü Bernie Sanders kazandı; diğer iki eyalette sayımlar sürüyor.


ABD'nin 14 eyaletinde ön seçimlerin yapıldığı Süper Salı'da şu ana kadar sonuçları açıklanan Virginia, Alabama, Massachusetts, Arkansas, Minnesota, Tennessee, Oklahoma ve Kuzey Corolina eyaletlerinde Joe Biden, Kaliforniya, Utah, Vermont ve Colorado eyaletlerinde ise Bernie Sanders yarışı önde bitirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Joe Biden, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:11 
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