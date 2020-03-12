ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon'a ait savaş uçakları, Suriye'nin doğusunda İran ordusuna... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon'a ait savaş uçakları, Suriye'nin doğusunda İran ordusuna... - Son Dakika

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon'a ait savaş uçakları, Suriye'nin doğusunda İran ordusuna...

7 saat önce

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon'a ait savaş uçakları, Suriye'nin doğusunda İran ordusuna ait askeri noktalara saldırdı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon'a ait savaş uçakları, Suriye'nin doğusunda İran ordusuna..., System.String[]

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon'a ait savaş uçakları, Suriye'nin doğusunda İran ordusuna ait askeri noktalara saldırdı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:44 Kaynak: AA
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