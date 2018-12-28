ABD Öncülüğündeki Deaş Karşıtı Koalisyon, Esed Rejimi Güçlerinin Münbiç İlçesine Girdiği...
49 dakika önce
ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon, Esed rejimi güçlerinin Münbiç ilçesine girdiği haberlerini yalanladı.
ABD
öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon, Esed rejimi güçlerinin Münbiç
ilçesine girdiği haberlerini yalanladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:10 Kaynak: AA
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