Son Dakika Haberleri: ABD Öncülüğündeki Deaş Karşıtı Koalisyon, Esed Rejimi Güçlerinin Münbiç İlçesine Girdiği...

ABD Öncülüğündeki Deaş Karşıtı Koalisyon, Esed Rejimi Güçlerinin Münbiç İlçesine Girdiği...

49 dakika önce

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon, Esed rejimi güçlerinin Münbiç ilçesine girdiği haberlerini yalanladı.

ABD Öncülüğündeki Deaş Karşıtı Koalisyon, Esed Rejimi Güçlerinin Münbiç İlçesine Girdiği..., System.String[]
ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon, Esed rejimi güçlerinin Münbiç ilçesine girdiği haberlerini yalanladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:10 Kaynak: AA

Münbiç, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ÖSO, Münbiç Cephe Hattına Yeni Askeri Birlikler Gönderdi Son Dakika! Pentagon, Esad Rejiminin Münbiç'e Girdiği Haberlerini Yalanladı

Aralık Ayı Açlık Sınırı Açıklandı Ablası ve Eniştesini Öldürüp Teslim Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 18:59:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Öncülüğündeki Deaş Karşıtı Koalisyon, Esed Rejimi Güçlerinin Münbiç İlçesine Girdiği...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]