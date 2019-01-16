ABD Öncülüğündeki Deaş Karşıtı Koalisyon Münbiç'teki Bombalı Saldırıda ABD Askerlerinin Öldüğünü...
1 saat önce
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon Münbiç'teki bombalı saldırıda ABD askerlerinin öldüğünü açıkladı.
ABD
öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon Münbiç
'teki bombalı saldırıda ABD askerlerinin öldüğünü açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:53 Kaynak: AA
Münbiç'te ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırının Görüntüsü Ortaya Çıktı
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