Son Dakika Haberleri: ABD Öncülüğündeki Deaş Karşıtı Koalisyon Münbiç'teki Bombalı Saldırıda ABD Askerlerinin Öldüğünü...

ABD Öncülüğündeki Deaş Karşıtı Koalisyon Münbiç'teki Bombalı Saldırıda ABD Askerlerinin Öldüğünü...

1 saat önce

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon Münbiç'teki bombalı saldırıda ABD askerlerinin öldüğünü açıkladı.

ABD Öncülüğündeki Deaş Karşıtı Koalisyon Münbiç'teki Bombalı Saldırıda ABD Askerlerinin Öldüğünü..., System.String[]
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon Münbiç'teki bombalı saldırıda ABD askerlerinin öldüğünü açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:53 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Münbiç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Münbiç'te ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırının Görüntüsü Ortaya Çıktı Münbiç'teki Patlamada 2 ABD Askeri Yaşamını Yitirdi

Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi: 4 Askerimiz Öldü 31 Yıl Önce Vatani Görevini Yaparken Yaşamını Yitiren Asker, Eşinin Verdiği Mücadeleyle Şehit Sayıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 19:10:06. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Öncülüğündeki Deaş Karşıtı Koalisyon Münbiç'teki Bombalı Saldırıda ABD Askerlerinin Öldüğünü...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]