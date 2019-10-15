ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Menbiç'ten çekildi
1 saat önce
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü, koalisyon güçlerinin Menbiç'ten çekildiğini duyurdu.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü, koalisyon güçlerinin Menbiç'ten çekildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:57
Meral Akşener, ABD'nin yaptırım tehdidine karşı önerilerde bulundu Amerika ile Türkiye'nin operasyon farkı! Amerika yakıp yıkıyor, Türkiye şehre zarar vermiyor Rus senatör: Yaptırımların Türkiye'ye bir zararı olmayacak Son dakika: ABD Münbiç'ten çekildi, Rusya devriye görevinde