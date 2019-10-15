Son Dakika Haberleri: ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Menbiç'ten çekildi
Son Dakika Ekonomi ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Menbiç'ten çekildi

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Menbiç'ten çekildi

1 saat önce

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü, koalisyon güçlerinin Menbiç'ten çekildiğini duyurdu.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Menbiç'ten çekildi, System.String[]

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü, koalisyon güçlerinin Menbiç'ten çekildiğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:57 
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