ABD öncülüğündeki koalisyon, Musul'daki Kayyara Üssü'nden çekildi - Son Dakika

19 Mart'ta Enbar'daki el- Kaim Askeri Üssü'nden de çekilen koalisyon güçlerinin gelecek günlerde Kerkük 'teki K1 Askeri Üssü'nden de çekilmesi bekleniyor.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Musul 'daki Kayyara Askeri Üssü'nü Irak ordusuna teslim etti.

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