ABD öncülüğündeki koalisyon, Musul'daki Kayyara Üssü'nden çekildi - Son Dakika

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ABD öncülüğündeki koalisyon, Musul'daki Kayyara Üssü'nden çekildi
6 saat önce
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Musul'daki Kayyara Askeri Üssü'nü Irak ordusuna teslim etti.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Musul'daki Kayyara Askeri Üssü'nü Irak ordusuna teslim etti.
Musul'da Kayyara Üssü'nde gerçekleşen devir teslim töreninde Irak Ulusal Operasyonlar Merkezi Kıdemli Komutanı Korgeneral Muhammed Fazıl Abbas hazır bulundu.
19 Mart'ta Enbar'daki el- Kaim Askeri Üssü'nden de çekilen koalisyon güçlerinin gelecek günlerde Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nden de çekilmesi bekleniyor.
Dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de ülke topraklarının DEAŞ'tan tamamen temizlendiğini duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 07:18 Kaynak: AA
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