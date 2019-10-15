Son Dakika Haberleri: ABD öncülüğündeki koalisyon sözcüsü: Münbiç dışındayız
Son Dakika Dünya ABD öncülüğündeki koalisyon sözcüsü: Münbiç dışındayız

ABD öncülüğündeki koalisyon sözcüsü: Münbiç dışındayız

50 dakika önce

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü, koalisyon güçlerinin Münbiç'ten çekildiğini açıkladı.

ABD öncülüğündeki koalisyon sözcüsü: Münbiç dışındayız, System.String[]

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü, koalisyon güçlerinin Münbiç'ten çekildiğini açıkladı.

Sözcü Myles B. Caggins sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçleri Suriye'nin kuzeydoğusundan kasıtlı olarak geri çekiliyor. Münbiç dışındayız" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Münbiç, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:53 Kaynak: DHA
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