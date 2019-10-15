ABD öncülüğündeki koalisyon sözcüsü: Münbiç dışındayız
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ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü, koalisyon güçlerinin Münbiç'ten çekildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:53 Kaynak: DHA
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü, koalisyon güçlerinin Münbiç'ten çekildiğini açıkladı.
Sözcü Myles B. Caggins sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçleri Suriye'nin kuzeydoğusundan kasıtlı olarak geri çekiliyor. Münbiç dışındayız" ifadelerini kullandı.
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