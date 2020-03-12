ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu - Son Dakika

ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu

7 saat önce

Irak'ta bir ABD üssünün saldırıya uğraması ve askerlerin ölmesinin ardından, ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un savaş uçakları Suriye'de İran'a ait 3 askeri noktayı hedef aldı.

ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu, System.String[]

ABD'nin Taci Üssü'nün saldırıya uğramasının ardından ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon uçakları Suriye'de İran'a ait askeri noktaları vurdu.

AA'nın Deyrizor'daki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Koalisyon'a ait savaş uçakları, Bukemal ilçesinde bulunan İmam Ali üssü, sanayi ve Hizam bölgelerindeki askeri noktalara saldırdı. Kaynaklar, İran Devrim Muhafızları ve emirlerindeki terörist grupların barındığı üste ölen ve yaralananlar olduğunu bildirdi.

3 ASKER ÖLMÜŞ, 11 ASKER YARALANMIŞTI

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins, dün akşam Irak'taki koalisyon kuvvetlerinin bulunduğu Taci Kampı'nın roketle vurulduğunu belirtmiş, ABD medyası da 2 Amerikan askerinin yanı sıra 1 İngiliz'in öldüğünü ve 11 kişinin ise yaralandığını bildirmişti. ABD medyasına bilgi veren yetkililer, söz konusu saldırının İran'a yakın gruplarca yapılmış olabileceğine dikkati çekmişti.

İRAN'IN DEYRİZOR'DAKİ VARLIĞI

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor'un batısı, kasım 2017'de İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla, DEAŞ işgaline son veren Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu, İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan "hüseyniyeleri" açıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:46 Kaynak: AA
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