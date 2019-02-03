Son Dakika Haberleri: ABD Öncülüğündeki Koalisyon Suriye'de Rejim Güçlerini Vurdu

ABD Öncülüğündeki Koalisyon Suriye'de Rejim Güçlerini Vurdu

1 saat önce

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, Suriye'nin doğusunda iki rejim askerinin yaralanmasına yol açan saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD Öncülüğündeki Koalisyon Suriye'de Rejim Güçlerini Vurdu, System.String[]
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, Suriye'nin doğusunda iki rejim askerinin yaralanmasına yol açan saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Koalisyon sözcüsü Albay Sean Ryan, Amerikan medyasında yer alan açıklamasında, söz konusu saldırıyı değerlendirdi.

Sözcü Ryan, Fırat'ın batı yakasındaki rejime ait bir askeri pozisyondan koalisyon güçlerine ateş açıldığını ve koalisyon askerlerinin de bu ateşe "meşru müdafaa" çerçevesinde karşılık verdiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydeden Ryan, saldırıya ilişkin başka bir detay paylaşmadı.

Söz konusu olayla ilgili Esed rejimi ordusundan askeri bir yetkili, ABD öncülüğündeki koalisyon unsurlarının Suriye'nin doğusunda askeri bir pozisyona saldırı düzenlediğini, saldırıda iki rejim askerinin yaralandığını ve bir topun imha edildiğini açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:19 Kaynak: AA

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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