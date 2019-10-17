Son Dakika Haberleri: ABD öncülüğündeki koalisyondan YPG/PKK paylaşımına "beğeni"
Son Dakika Güncel ABD öncülüğündeki koalisyondan YPG/PKK paylaşımına 'beğeni'

ABD öncülüğündeki koalisyondan YPG/PKK paylaşımına "beğeni"

22 dakika önce

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesaplarındaki uçak düşürüldüğü iddiasını içeren paylaşıma "beğeni" yaptı.

ABD öncülüğündeki koalisyondan YPG/PKK paylaşımına

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, YPG/ PKK'ya yakın sosyal medya hesaplarındaki uçak düşürüldüğü iddiasını içeren paylaşıma "beğeni" yaptı.

Albay Caggins'in YPG/PKK'ya yakın bir hesapta yer alan görüntüyü paylaşması dikkati çekti.

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan sözcü Caggins, "Videodaki görüntüyü teyit edemem. Takdir edersiniz ki 'beğeni' yapmak içeriği desteklemek anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü daha sonra söz konusu görüntüye yaptığı "beğeniyi" geri aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:02 Kaynak: AA
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