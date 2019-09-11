Abd önderliğindeki birleşik ortak görev gücü, deaş'ı bombaladı
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ABD'nin önderliğindeki Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı (CJTF-OIR) Bağdat'ın kuzeyindeki, DEAŞ terör örgütünün yoğun olarak bulunduğu bölgenin bombalandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:44 Kaynak: DHA
ABD'nin önderliğindeki Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı (CJTF-OIR) Bağdat
'ın kuzeyindeki, DEAŞ terör örgütünün yoğun olarak bulunduğu bölgenin bombalandığını duyurdu.
CJTF-OIR'e ait resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, F-15 ve F-35 savaş uçaklarının, Bağdat'ın doğusundaki, DEAŞ terör örgütü mensuplarının yoğun olarak bulunduğu Salah ad Din bölgesindeki bir adayı bombaladıkları belirtildi. Uçakların, toplamda 36 bin kilogram bomba attıkları da açıklamaya eklendi.
CJTF-OIR, o anlara dair görüntü de yayınladı.
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