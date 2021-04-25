ABD ordusu, Afganistan'dan çekilmeye başladı - Son Dakika

ABD ordusu, Afganistan'dan çekilmeye başladı

25.04.2021 20:33

NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki askeri varlığını çekme süreci fiilen başladı. Afganistan'daki ABD ve NATO güçlerinin komutanı General Austin Scott Miller, yaptığı açıklamada, çekilme işlemi ile ilgili resmi başlangıç tarihinin 1 Mayıs olarak belirlenmiş olmasına rağmen, bu işlemlere yönelik alınan önlemlerle sürecin başlatıldığını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta yaptığı açıklamada, Amerikan askerlerinin tamamının 11 Eylül'e dek Afganistan'dan çekileceğini duyurmuş, bu tarih daha sonra bazı resmi çevreler tarafından 4 Temmuz olarak telaffuz edilmeye başlanmıştı. Her iki tarih de Amerikan halkı için sembolik bir öneme sahip. 11 Eylül 2001'de, ülkede El-Kaide örgütü tarafından düzenlendiği söylenen terör saldırıları yapılmış; 4 Temmuz 1776'da ise ABD, her yıl bu tarihte kutlanan bağımsızlığını ilan etmişti.

TALİBAN'IN TEHDİDİNE YANIT

Miller, çekilme ile ilgili açıklamasında, bu sürecin düzenli bir şekilde yürütüleceğini ve tüm askeri üslerle teçhizatın Afgan güvenlik güçlerine devredileceğini bildirdi. Taliban'ın, yabancı askeri varlığın 1 Mayıs'a kadar tamamen çekilmesi ve aksi takdirde "her türlü karşı önlemi almaya hazır olduğunu" duyurması ile ilgili olarak da konuşan General Miller, radikal İslamcı Taliban'ın herhangi bir Amerikan ya da NATO unsuruna saldırması halinde "kararlı bir yanıtla" karşılaşacağını ifade etti. Biden'ın selefi olan Donald Trump döneminde geçen yıl ABD ile Taliban arasında imzalanan anlaşma, askerlerin 1 Mayıs'a kadar çekilmiş olmasını öngörüyordu.

2 BİN 500 ABD ASKERİ BULUNUYOR

Resmi rakamlara göre ABD'nin halihazırda Afganistan'da 2 bin 500 civarında askeri bulunuyor. Bunun yanı sıra çeşitli görevler üstlenen 18 bine yakın sözleşmeli ABD personeli de hala Afganistan'da. NATO'ya bağlı diğer ülkelerin askeri mevcudiyeti ise 7 bin 500 civarında; bunların bin 100'ünü Alman askerleri oluşturuyor.

ŞİDDET YENİDEN ALEVLENİYOR

Diğer yandan, geçmiş yıllara kıyasla şiddet olaylarının son dönemlerde azaldığı Afganistan'da, Amerikan ve NATO güçlerinin çekileceğine yönelik açıklamaların ardından yeniden çeşitli saldırılar düzenlenmeye başlandı. Cumartesi günü entelektüel kişilerle medya ve kamu temsilcilerine yönelik suikast ve saldırılarda en az 29 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Başkent Kabil'de, üniversitede eğitim veren bir öğretim görevlisi ile bir hükümet görevlisi ve dört polis kimliği belirlenemeyen kişilerce katledildi. Ayrıca farklı eyaletlerde yol kenarına yerleştirilen patlayıcı maddelerin infilak ettirilmesi sonucu çok sayıda sivil ve güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Söz konusu saldırılardan bazılarının sorumluluğu Taliban tarafından üstlenildi. Vardak eyaletinde ise hükümete bağlı güçlerin havan topu saldırısında üç, hava saldırında ise dört olmak üzere toplam yedi sivil yaşamını yitirdi.

Bu hafta sonu İstanbul'da yapılması planlanan Afganistan Barış Konferansı, Amerikan askerlerinin zamanında çekilmediği gerekçesiyle Taliban tarafından boykot edildiği için iptal edilmişti. Siyasi uzmanlar, uluslararası askeri gücün, herhangi bir politik çözüm sağlanmadan ülkeden çekilmesi durumunda Afganistan'ın yeni bir iç savaşa sürüklenebileceğini ifade ediyor.

ABD ordusu, Afganistan'dan çekilmeye başladı

Afganistan, ABD, Politika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Dünya ABD ordusu, Afganistan'dan çekilmeye başladı - Son Dakika Dünya


Son Dakika

Fenerbahçe, suç duyurusunda bulunduğu VAR operatörünün Kasımpaşa maçında görev almasına tepki gösterdi Fenerbahçe, suç duyurusunda bulunduğu VAR operatörünün Kasımpaşa maçında görev almasına tepki gösterdi Halayıyla meşhur televizyon kanalı yayın hayatına geri dönüyor Halayıyla meşhur televizyon kanalı yayın hayatına geri dönüyor Hayvanları bahçesine girdi diye tartıştığı kuzenini tabancayla öldürdü Hayvanları bahçesine girdi diye tartıştığı kuzenini tabancayla öldürdü Tuzla-Adana Demir maçında şike yapılacağına yönelik binlerce Tweet atıldı, taraftarlar birbirine girdi Tuzla-Adana Demir maçında şike yapılacağına yönelik binlerce Tweet atıldı, taraftarlar birbirine girdi Genç kız 3 gün önce ortadan kayboldu! Esrarengiz olayda ailenin tek isteği kızlarını bulmak Genç kız 3 gün önce ortadan kayboldu! Esrarengiz olayda ailenin tek isteği kızlarını bulmak Adana'da tüfekle şaka yapan şahıs arkadaşını öldürdü Adana'da tüfekle şaka yapan şahıs arkadaşını öldürdü Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar Haberler kötü! Dünyanın seferber olduğu kayıp denizaltı üç parçaya ayrılmış halde bulundu Haberler kötü! Dünyanın seferber olduğu kayıp denizaltı üç parçaya ayrılmış halde bulundu

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Beşiktaş yenilgiyle birlikte Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi Beşiktaş yenilgiyle birlikte Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi         
20:41
Uzman isimden ebeveynlere çocuklarıyla ilişkilerini düzeltecek 3 tavsiye Uzman isimden ebeveynlere çocuklarıyla ilişkilerini düzeltecek 3 tavsiye         
20:11
Fenerbahçe'de Harun'un büyük hatasını Kasımpaşa affetmedi! Canlı anlatım Fenerbahçe'de Harun'un büyük hatasını Kasımpaşa affetmedi! Canlı anlatım         
19:57
Botoks için gittiği klinik hayatını kabusa çevirdi! Talihsiz kadın şimdi bin pişman Botoks için gittiği klinik hayatını kabusa çevirdi! Talihsiz kadın şimdi bin pişman         
19:42
Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi         
19:30
Kripto Tosuncuk için çember daralıyor! 4 ülkeye ekip gönderildi, sürek avı başlıyor Kripto Tosuncuk için çember daralıyor! 4 ülkeye ekip gönderildi, sürek avı başlıyor         
18:37
VeBitcoin CEO'su İlker Baş'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Aylık geliri dudak uçuklattı VeBitcoin CEO'su İlker Baş'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Aylık geliri dudak uçuklattı         
16:44
Ramazan'ın maneviyatına yakışan tablo! Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcu ile paylaştı Ramazan'ın maneviyatına yakışan tablo! Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcu ile paylaştı         
15:24
Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü         
14:43
Aksungur SİHA'dan yeni başarı! 30 kilometre menzildeki hedefi tam 12'den vurdu Aksungur SİHA'dan yeni başarı! 30 kilometre menzildeki hedefi tam 12'den vurdu         
14:23
Sahur vakti kabusu yaşadı! Bir anda karşısına çıkınca davulu bile bırakıp kaçtı Sahur vakti kabusu yaşadı! Bir anda karşısına çıkınca davulu bile bırakıp kaçtı         
13:17
Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti! Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti! Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı         
11:43
Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine "salak" diyenler işte şimdi yandı         
09:39
Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı         
09:10
Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı         
00:20
Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok         
21:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2021 20:53:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD ordusu, Afganistan'dan çekilmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei