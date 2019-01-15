ABD ordusu eylül sonuna kadar Meksika sınırında
1 saat önce
ABD ordusu, 2 bin 350 asker ile yürüttüğü Meksika sınırındaki faaliyetlere eylül ayı sonuna kadar devam edecek.
ABD
ordusu, 2 bin 350 asker ile yürüttüğü Meksika
sınırındaki faaliyetlere eylül ayı sonuna kadar devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:04
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