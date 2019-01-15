Son Dakika Haberleri: ABD ordusu eylül sonuna kadar Meksika sınırında

ABD ordusu eylül sonuna kadar Meksika sınırında

1 saat önce

ABD ordusu, 2 bin 350 asker ile yürüttüğü Meksika sınırındaki faaliyetlere eylül ayı sonuna kadar devam edecek.

ABD ordusu eylül sonuna kadar Meksika sınırında, System.String[]
ABD ordusu, 2 bin 350 asker ile yürüttüğü Meksika sınırındaki faaliyetlere eylül ayı sonuna kadar devam edecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:04 

Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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