ABD ordusu, İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah örgütünün Irak ve Suriye'deki 5 hedefini... - Son Dakika

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ABD ordusu, İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah örgütünün Irak ve Suriye'deki 5 hedefini...
6 saat önce
ABD ordusu, İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah örgütünün Irak ve Suriye'deki 5 hedefini vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:16 Kaynak: AA
ABD ordusu, İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah örgütünün Irak ve Suriye'deki 5 hedefini vurdu.
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