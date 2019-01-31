Son Dakika Haberleri: ABD Ordusu Küçük Nükleer Reaktörleri Araştırıyor

ABD Ordusu Küçük Nükleer Reaktörleri Araştırıyor

1 saat önce

Amerikan ordusu Stratejik Kabiliyetler Ofisi, uzak askeri üslerde kullanılabilecek küçük nükleer reaktörler hakkında bilgi istedi. Pentagon, Dilithium Projesi kapsamında bir C-17 nakliye uçağına ve askeri kamyonlara sığabilecek boyutlarda bir reaktör arıyor. Reaktörün yeni yakıt ikmali olmadan en az üç yıl çalışabilmesi ve en az 1-10 megavat enerji üretebilmesi gerekiyor. Aranan reaktörün, ayrıca askerler tarafından 72 […]The post ABD ordusu küçük nükleer reaktörleri araştırıyor appeared first on Enerji Enstitüsü.

ABD Ordusu Küçük Nükleer Reaktörleri Araştırıyor, System.String[]
Amerikan ordusu Stratejik Kabiliyetler Ofisi, uzak askeri üslerde kullanılabilecek küçük nükleer reaktörler hakkında bilgi istedi.

Pentagon, Dilithium Projesi kapsamında bir C-17 nakliye uçağına ve askeri kamyonlara sığabilecek boyutlarda bir reaktör arıyor. Reaktörün yeni yakıt ikmali olmadan en az üç yıl çalışabilmesi ve en az 1-10 megavat enerji üretebilmesi gerekiyor. Aranan reaktörün, ayrıca askerler tarafından 72 saatte kurulup en fazla bir hafta içerisinde sökülebilir olması isteniyor.

Stratejik Kabiliyetler Ofisi, üç farklı prototipin geliştirilmesi için fon sağlayacak ve aralarından en iyi olanı seçecek. Uzak üslerde kesintisiz enerji sağlamak, Amerikan ordusunun üstesinden gelmesi gereken en zor lojistik görevlerinden bir tanesi. Resmi verilere göre, 2008 yılında Irak işgali sırasında görev yapan üslerde, sadece aydınlatma ve soğutma için 340 bin 650 litre sıvı yakıt taşındı ve kullanıldı.

ABD ordusu, halen Idaho ve Los Alamos laboratuvarlarında küçük nükleer reaktörler hakkında çalışmalar yürütüyor. Los Alamos Laboratuvarı yöneticilerinden Andy Erickson, mikro reaktörlerin en çok beş yıl içerisinde geliştirilebileceğini tahmin ediyor.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:02 

Uzak, Amerika Birleşik Devletleri, Sektörel
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