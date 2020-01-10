Son Dakika › Dünya › ABD ordusu, savaş suçu işlemekle suçlanan ve Trump'ın affettiği askere rütbesini iade etmedi - Son Dakika Dünya
ABD ordusu, savaş suçu işlemekle suçlanan ve Trump'ın affettiği askere rütbesini iade etmedi
6 saat önce
Amerikan ordusu, ABD Başkanı Donald Trump affettiği Mathew Golsteyn adlı askerin özel kuvvetlerdeki rütbesinin iade edilmesini reddetti. Golsteyn Afganistan’da bomba imal eden bir kişiyi hukuksuz bir şekilde öldürmekle yargılanıyordu
Amerikan ordusu, ABD Başkanı Donald Trump affettiği Mathew Golsteyn adlı askerin özel kuvvetlerdeki rütbesinin iade edilmesini reddetti.
Washington Post'un haberine göre, ABD Ordusu Özel Harekat Komutanı Orgeneral Francis M. Beaudette emekli Mathew L. Golsteyn'in rütbe iade talebini kabul etmedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:36
Son Dakika Umman Denizi'nde Rus gemisi ile ABD savaş gemisi arasında tehlikeli yakınlaşma Trump'a yönelik azil maddeleri gelecek hafta Senato'da olacak Son dakika: İran, Ukrayna uçağının düşüş nedenini yarın açıklayacağını duyurdu İran'dan ABD'nin "ön koşulsuz müzakere" teklifine "hayır" yanıtı