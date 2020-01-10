ABD ordusu, savaş suçu işlemekle suçlanan ve Trump'ın affettiği askere rütbesini iade etmedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD ordusu, savaş suçu işlemekle suçlanan ve Trump'ın affettiği askere rütbesini iade etmedi - Son Dakika Dünya

ABD ordusu, savaş suçu işlemekle suçlanan ve Trump'ın affettiği askere rütbesini iade etmedi

6 saat önce

Amerikan ordusu, ABD Başkanı Donald Trump affettiği Mathew Golsteyn adlı askerin özel kuvvetlerdeki rütbesinin iade edilmesini reddetti. Golsteyn Afganistan’da bomba imal eden bir kişiyi hukuksuz bir şekilde öldürmekle yargılanıyordu

ABD ordusu, savaş suçu işlemekle suçlanan ve Trump'ın affettiği askere rütbesini iade etmedi, System.String[]

Amerikan ordusu, ABD Başkanı Donald Trump affettiği Mathew Golsteyn adlı askerin özel kuvvetlerdeki rütbesinin iade edilmesini reddetti.


Washington Post'un haberine göre, ABD Ordusu Özel Harekat Komutanı Orgeneral Francis M. Beaudette emekli Mathew L. Golsteyn'in rütbe iade talebini kabul etmedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:36 
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