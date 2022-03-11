ABD ordusu Somali'ye geri dönmek istiyor - Son Dakika

ABD ordusu, terör örgütü Eş-Şebab'ın yayılmasını önlemek için Başkan Joe Biden'dan Somali'ye yüzlerce Amerikan askerinin konuşlandırılmasını istedi.

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Pentagon, eski Başkan Donald Trump döneminde ülkeden geri çekilen askerlerin yeniden Somali'de konuşlandırılmasını talep etti.

Üst düzey bir ABD istihbarat yetkilisi, ABD güçlerinin Somali'den çekilmesi sonrası Eş-Şebab'ın faaliyetlerini artırdığını ve örgüt üzerinde bir baskı unsuru kalmadığını savundu.

Başka bir üst düzey askeri yetkili ise yakın zamanda Somali'de sürekli varlık gösterilmesi için gerekli izni alacaklarına inandıklarını söyledi.

Sahada olunmadığı takdirde hava operasyonlarını sürdürmenin zor olduğunu aktaran askeri yetkililer, Cibuti ve Kenya'ya konuşlandırılan askerlerin operasyon için ülkeye giriş çıkış yapmasının da riskli olduğunu belirtiyor.

Trump döneminde yaklaşık 700 askerini Somali'den çeken ABD ordusu, bu birlikleri komşu Kenya ve Cibuti'ye sevk etmişti.

Hava saldırılarıyla Somali ordusuna destek olan ABD, Biden döneminde sadece 5 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Somali'nin güneyindeki çok sayıda kasaba ve köyü elinde bulunduran Eş-Şebab, seçimlerin yapıldığı ülkede son aylarda askeri ve sivil yerleşim yerlerine saldırılarını artırdı.

Afrika Birliği Somali Misyonunun bu ay görev süresinin dolmasıyla ülkede güvenliğin yeni kurulan Afrika Somali Geçiş Misyonuna (ATMIS) devredilmesi planlanıyor.