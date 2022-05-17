ABD ordusu şu ana kadar 400 UFO ihbarı aldı - Son Dakika
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ABD ordusu şu ana kadar 400 UFO ihbarı aldı

17.05.2022 21:00
ABD ordusu şu ana kadar 400 UFO ihbarı aldı

ABD Donanma İstihbarat Direktörü Yardımcısı ve UFO olarak bilinen hava cisimlerini inceleyen Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP) Görev Gücü Direktörü Scott Bray, şu ana kadar Tanımlanamayan Uçan Cisimler (UFO) ile ilgili 256'sı son bir yılda olmak üzere 400 ihbar aldıklarını söyledi.

ABD Donanma İstihbarat Direktörü Yardımcısı ve UFO olarak bilinen hava cisimlerini inceleyen Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP) Görev Gücü Direktörü Scott Bray, şu ana kadar Tanımlanamayan Uçan Cisimler (UFO) ile ilgili 256'sı son bir yılda olmak üzere 400 ihbar aldıklarını söyledi.

Bray, ABD Savunma Bakanlığı İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Ronald Moultrie ile ABD Temsilciler Meclisi İstihbarata Karşı Koyma ve Terörle Mücadele Alt Komitesine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Bray, ABD ordusunca uzunca bir süredir farklı yer ve zamanlarda gözlemlenen ancak tanımlanamayan hava cisimlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Scott Bray, "Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün ön raporunun kamuoyuna sunulmasından bu yana tanımlanmayan hava olayları ihbarları 400'e çıktı. Direktörlüğün geçen yılki raporunda 2004 ila 2021 yılları arasında toplam 144 ihbar vardı." dedi

Farklı bölgelerde, birkaç yıl arayla çekilmiş iki görüntüyü gösteren Bray, gece görüş gözlükleri ve SLR kameralarıyla kaydedilen ışıkların üçgen şeklinde olduğunu, bunun da ışığın kamera ve gözlüklerin lenslerinden geçerken kırılmasından kaynaklı olduğunu düşündüklerini belirtti.

Bray, aynı cisimlerden çok sayıda görüldüğü zamanların da olduğunu ve bunların "birçok ABD donanma araçlarınca" da gözlemlendiğini söyledi.

Bunların bir kısmının sensör anormalliği veya fiziksel olmayan bir şeyler olabileceğine dikkati çeken Bray, "Ancak bunların büyük bir kısmı fiziksel cisimlerdir." diye konuştu.

Bray, bu cisimlerden bazılarında çok silik de olsa radar izinin ve sensör kalıntısının görüldüğünü ifade ederek "Herhangi bir hasmımızda tespit edilemeyecek çalıştırıcıya sahip bir cismi uçurabilecek kapasite yok." ifadesini kullandı.

Bu olayların başka ABD müttefiklerince ve Çin tarafından da gözlemlendiğini bildiren Bray, Çin'in ABD'dekine benzer bir birim kurarak bu cisimleri incelediğini söyledi.

ABD'li Donanma İstihbarat yetkilisi, aynı zamanda bazı ülkelerle veri paylaşımında bulunduklarını aktardı.

ABD araçlarının, söz konusu tanımlanmayan cisimlerle herhangi bir iletişime geçmeye çalışmadığını ve iletişim sinyali almadığını belirten Bray, "(Tanımlanmayan cisimlerle) herhangi bir çarpışma olmadı ancak en az 11 kez yakından geçme vakası var." dedi.

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Kaynak: AA

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