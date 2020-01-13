ABD ordusu, Suriye'deki üslerini takviye etti - Son Dakika
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ABD ordusu, Suriye'deki üslerini takviye etti

6 saat önce

ABD ordusu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarında bulunan üslerine, askeri lojistik malzemesi ve zırhlı araçlar sevk etti.

ABD ordusu, Suriye'deki üslerini takviye etti, System.String[]

ABD ordusu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarında bulunan üslerine, askeri lojistik malzemesi ve zırhlı araçlar sevk etti.

Irak-Suriye sınırındaki El Velid kapısından dün gece giren 120 tırlık konvoy, Haseke- Deyrizor güzergahında ilerleyerek buralardaki ABD üslerine gitti.

Konvoyda, dört zırhlı araç, dörtçeker özellikli 50 pikap, üstü kapalı tırlar ve çok sayıda akaryakıt tankeri yer aldı.

ABD, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Suriye'deki varlığını YPG/ PKK işgalindeki petrol sahalarına odaklamış, yüzlerce tırlık konvoylarla sevkiyatlar yapmıştı.

ABD güçleri, Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde toplam 11 askeri üs ve noktada varlık gösteriyor.?

Amerikalı komutanlar, 15 Ekim 2019'da Deyrizor'da bir araya geldikleri aşiret reislerine bölgeden çekilmeyecekleri sözünü vermişti.?

ABD Başkanı Donald Trump da 23 Ekim'deki açıklamasında, ülkenin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Deyrizor, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:02 Kaynak: AA
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