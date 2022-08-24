İran Devrim Muhafızlarına bağlı grupların kullandığı altyapı tesislerinin de hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırı sonucu can kaybının olup olmadığı ifade edilmedi.

Açıklamada, saldırıların, ABD güçlerini, 15 Ağustos'ta İran destekli gruplarca ABD personeline yapılan saldırılara benzer saldırılardan koruma ve savunma amaçlı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD, Suriye'nin doğusunda İran destekli gruplara yönelik hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

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