ABD, Suriye'nin doğusunda İran destekli gruplara yönelik hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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ABD, Suriye'nin doğusunda İran destekli gruplara yönelik hava saldırısı düzenledi

24.08.2022 10:30
ABD, Suriye'nin doğusunda İran destekli gruplara yönelik hava saldırısı düzenledi

ABD ordusu, Suriye'nin doğusunda İran destekli gruplara yönelik hava saldırısı düzenledi.

ABD ordusu, Suriye'nin doğusunda İran destekli gruplara yönelik hava saldırısı düzenledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından yapılan açıklamada, "Başkan Joe Biden'ın talimatıyla ABD askeri güçleri bugün Suriye'nin Deyrizor kentinde hava saldırıları düzenledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıların, ABD güçlerini, 15 Ağustos'ta İran destekli gruplarca ABD personeline yapılan saldırılara benzer saldırılardan koruma ve savunma amaçlı olduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızlarına bağlı grupların kullandığı altyapı tesislerinin de hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırı sonucu can kaybının olup olmadığı ifade edilmedi.

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Kaynak: AA

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