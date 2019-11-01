Son Dakika Haberleri: ABD ordusu Suriye'nin kuzeyindeki petrol sahalarında devriyelere başladı
Son Dakika Dünya ABD ordusu Suriye'nin kuzeyindeki petrol sahalarında devriyelere başladı

ABD ordusu Suriye'nin kuzeyindeki petrol sahalarında devriyelere başladı

7 saat önce

ABD ordusu Suriye'nin kuzeyindeki petrol sahalarında devriyelere başladı

ABD ordusu Suriye'nin kuzeyindeki petrol sahalarında devriyelere başladı, System.String[]

ABD ordusu Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarında devriyelere yeniden başladı.


ABD ordusuna ait 5 zırhlı araç ve 2 pikap, Türkiye-Suriye sınırına 6 kilometre uzaklıktaki Kahtaniye beldesi ile Rumeylan ilçesi arasında, yaklaşık 40 kilometrelik hatta devriye yaptı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:23 
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