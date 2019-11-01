ABD ordusu Suriye'nin kuzeyindeki petrol sahalarında devriyelere başladı
7 saat önce
ABD ordusu Suriye'nin kuzeyindeki petrol sahalarında devriyelere başladı
ABD ordusu Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarında devriyelere yeniden başladı.
ABD ordusuna ait 5 zırhlı araç ve 2 pikap, Türkiye-Suriye sınırına 6 kilometre uzaklıktaki Kahtaniye beldesi ile Rumeylan ilçesi arasında, yaklaşık 40 kilometrelik hatta devriye yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:23
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