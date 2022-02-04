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ABD ordusu: Taliban'ın Kabil Havaalanı saldırısında dahli yoktu - Son Dakika

ABD ordusu: Taliban'ın Kabil Havaalanı saldırısında dahli yoktu

04.02.2022 22:33
ABD ordusu: Taliban'ın Kabil Havaalanı saldırısında dahli yoktu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) yürüttüğü, 26 Ağustos 2021'de Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının kapısında düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin soruşturmada, Taliban'ın dahli ve konu hakkında önceden bilgisi olmadığı tespit edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) yürüttüğü, 26 Ağustos 2021'de Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının kapısında düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin soruşturmada, Taliban'ın dahli ve konu hakkında önceden bilgisi olmadığı tespit edildi.

CENTCOM, ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesinin son aşamalarında Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının Abbey kapısında düzenlenen ve 14 ABD askerinin öldüğü bombalı saldırıya ilişkin soruşturmasını tamamladı.

Soruşturmaya ilişkin açıklamada bulunan CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, "Soruşturma, Abbey Gate'deki askerlerimizin de olduğu bir kalabalığın içinde tek bir aygıtın bilyeli patlayıcı ile infilak ettirilerek en az 170 Afgan sivil ve 14 ABD askerinin öldürüldüğünü tespit etti." ifadelerini kullandı.

Bu düzeneğin son derece tesirli olduğu, zırh ve miğfer kullanılmasına rağmen öldürülen ve yaralanan 58 ABD askeri üzerinde yapılan incelemede de doğrulandığını anlatan McKenzie, bu zırhların bilyeli rulmanları durdurduğunu ancak askerlerin vücutlarının kaplı olmayan yerlerinde feci yaralanmalara yol açtığını dile getirdi.

McKenzie, "Soruşturmada, bizden veya Afganlardan herhangi birinin silahla vurulduğuna veya öldürüldüğüne dair kesin bir kanıt bulunamadı." dedi.

Soruşturmayı yürütenlerden Tuğgeneral Lance Curtis de söz konusu saldırının tek bir patlayıcı ile yapıldığını ve müteakip herhangi bir saldırının gerçekleşmediğini kaydetti.

Curtis, saldırıdan hemen sonra ABD ve İngiliz askerlerinin uyarı ateşi açtığını ve bu ateşte de kimsenin vurulmadığını söyledi.

ABD'li general, "Askerlerin önünden uçuşan mermiler, karmaşık bir saldırı olduğu konusunda yanıltıcı oldu ama kesinlikle başkaca bir saldırı yoktu ve silah mermilerinden yaralanan kimse olmadı." dedi.

Taliban'ın saldırıdan önceden haberdar olup olmadığına ilişkin değerlendirmede bulunan Tuğgeneral Curtis, patlamadan etkilenen askerlerin olaydan saniyeler sonra bunda Taliban'ın rolü olup olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Curtis, "Ancak Deniz Piyadeleri, Taliban'ın ne olayda dahli olduğunu ne de ABD askerlerini tehdit ettiğini gördü." diye konuştu.

Konuyu soruşturma kapsamında da detaylı incelediklerine işaret eden ABD'li general, "Taliban'ın bu saldırıdan önceden haberdar olduğuna inanmamıza yol açacak herhangi bir kanıt yok." ifadesini kullandı.

Saldırgan Taliban kontrolündeki yerlerden geçmemiş

Saldırganın patlayıcı düzenekle alana nasıl geldiğine ilişkin değerlendirmede bulunan Yarbay John Dalton da kapıya yakın bölgelerde Taliban'ın kontrol noktası bulunduğunu ve buradan geçenlerin hem arandığını hem de kimlik ve evrak kontrolünden geçtiğini söyledi.

Dalton, "Soruşturmamızın sonucunda, çok yüksek bir ihtimalle 26 Ağustos saldırganının Abbey kapısına çıkan alternatif giriş yollarından birinden geçtiğini tespit ettik çünkü böylece Taliban'ın kontrol noktasına girmek zorunda kalmadı ve elindeki patlayıcıyı patlatmak üzere ABD askerlerine yaklaşmak için kimlik beyan etmek zorunda kalmadı." diye konuştu.

ABD, Afganistan'dan Mayıs 2021'in sonlarından itibaren çekilmeye başlamıştı.

15 Ağustos'ta Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden kaçmış, Taliban Kabil'i ele geçirmişti.

Bunun üzerine ABD tarafından tahliye edilmek üzer onbinlerce Afgan Kabil havaalanına akın etmişti.

Tahliyeler devam ederken, havaalanının kapısında bombalı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, 14 ABD askeri ve 170 Afgan ölmüştü. Onlarca ABD askeri ve Yüzlerce Afgan da yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD ordusu: Taliban'ın Kabil Havaalanı saldırısında dahli yoktu - Son Dakika


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