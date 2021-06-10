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ABD ordusunun Afganistan'da muhtemel hava saldırıları için yetki talebinde bulunacağı iddiası - Son Dakika

ABD ordusunun Afganistan'da muhtemel hava saldırıları için yetki talebinde bulunacağı iddiası

10.06.2021 05:15
ABD ordusunun Afganistan'da muhtemel hava saldırıları için yetki talebinde bulunacağı iddiası, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Taliban'ın Afganistan'da Kabil veya diğer büyük şehirleri ele geçirme girişimlerine karşı gruba hava saldırısı düzenlemek üzere ABD Başkanı Joe Biden'dan yetki talebinde bulunacağı iddia edildi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Taliban'ın Afganistan'da Kabil veya diğer büyük şehirleri ele geçirme girişimlerine karşı gruba hava saldırısı düzenlemek üzere ABD Başkanı Joe Biden'dan yetki talebinde bulunacağı iddia edildi.

Biden yönetimi, çekilme tartışmaları başladığından beri çekilme ile birlikte ABD'nin Afganistan'daki tüm askeri operasyonlarının bitirileceğini ve sadece ülke dışından Afganistan'da tehdit teşkil edecek terör örgütlerine yönelik hava saldırıları için bazı hava unsurlarının hazırda bekletileceğini ifade ediyor.

Ancak New York Times gazetesinin üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, askeri yetkililerin Biden'ın çekilme planını esneterek, Afganistan'da Taliban'ın büyük şehirleri ele geçirmesine karşı örgüte hava saldırıları düzenleme seçeneği için yetki talebinde bulunacağı iddia edildi.

Henüz bu konuda verilmiş herhangi bir karar bulunmadığı belirtilen haberde, Kabil'in aniden düşmesi ya da ABD veya ortaklarından herhangi birinin başkentteki diplomatik misyonunun bir tehditle karşı karşıya kalması durumunda ABD savaş uçakları ve silahlı insansız hava araçlarının devreye girme seçeneğine sıcak bakıldığı öne sürüldü.

Pentagon, AA muhabirinin bu konudaki sorularına, ABD hükümeti içerisindeki görüşmelerin gizliliğini gerekçe göstererek yanıt vermekten kaçındı.

Bu tür bir hava saldırısı ABD Başkanı Biden'ın onay ve talimatı ile mümkün olsa da bunu bölgede ABD güçleri olmadan ve Afgan hava üsleri kullanılmadan sürdürmenin oldukça zor olacağı belirtiliyor.

Washington'da uzunca bir süredir ABD'nin çekilmesi durumunda Afgan ordusunun Taliban'a karşı dayanamayacağı ifade ediliyor.

Bu kaygılara rağmen ABD, 20 yılın ardından Afganistan'ın tamamında Afgan ordusunun kontrolünü sağlamadan çekiliyor.

29 Şubat 2020'de ABD yönetimi Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 1 Mayıs 2021 itibarıyla tüm askerlerini Afganistan'dan çekmeyi taahhüt etmişti.

Ancak 20 Ocak 2021'de göreve gelen Biden, çekilmenin 1 Mayıs tarihine yetişmeyeceğini duyurmuş daha sonra ise 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar çekilmenin tamamlanacağını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Taliban, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD ordusunun Afganistan'da muhtemel hava saldırıları için yetki talebinde bulunacağı iddiası - Son Dakika


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