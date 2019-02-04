Son Dakika Haberleri: ABD Ordusunun Askerleri İçin Geliştirdiği Cep Boyutundaki Drone'lar

ABD Ordusunun Askerleri İçin Geliştirdiği Cep Boyutundaki Drone'lar

42 dakika önce

ABD ordusu, askerlerin ceplerine ya da avuçlarına sığabilecek boyuttaki gözetleme droneları için 39 milyon dolar harcayacak.

ABD Ordusunun Askerleri İçin Geliştirdiği Cep Boyutundaki Drone'lar, System.String[]
Modern zamanlardaki savaşlar, ayrıca modern ekipmanların kullanımını da gerektiriyor. ABD ordusu da bu anlamda drone teknolojisini kullanmak ve bu teknoloji sayesinde kendisine avantaj sağlamak istiyor.




Drone'ların arkasındaki fikir ise basit. FLIR Systems tarafından üretilen bu küçük drone'ların askerlere "ölümcül avantaj" sağlaması ve askerlere tepeden görüş imkanı vermesi bekleniyor.



FLIR Systems şu anda "nano-insansız hava araçları"nın teslimatını gerçekleştiriyor. Bu cihazlara Black Hornet Personal Reconnaissance Systems adı veriliyor.

FLIR Systems CEO'su Jim Cannon, "Bu kontrat, dünyanın en büyük ordusunda, operasyonel seviyede büyük ölçekli nano iha kulllanımı açısından oldukça önemli bir kilometre taşı" diyor.




Bu araçlar cephede ne kadar verimli olurlar sorusu ise henüz cevap bulmuş değil.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:15 

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji
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