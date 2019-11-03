Son Dakika Haberleri: ABD ordusunun Suriye'de çekildiği üslere dönüşü sürüyor
Son Dakika Güncel ABD ordusunun Suriye'de çekildiği üslere dönüşü sürüyor

ABD ordusunun Suriye'de çekildiği üslere dönüşü sürüyor

7 saat önce

Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu, Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab'daki üssüne yerleşmesinin ardından Rakka'nın batısındaki üssüne de döndü.

Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu, Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab'daki üssüne yerleşmesinin ardından Rakka'nın batısındaki üssüne de döndü.

ABD ordusunun, Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyindeki üslerinden çekilmesinin ardından terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde boşalttığı üslerine dönüş çalışmaları sürüyor.

ABD ordusunun Suriye'de çekildiği üslere dönüşü sürüyor

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 08:20 Kaynak: AA
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