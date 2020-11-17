ABD ordusunun telefonlardaki dini uygulamalar üzerinden veri topladığı iddiasına tepki - Son Dakika

NEW ABD ordusunun, dünya genelinde zararsız gibi görünen telefon uygulamaları üzerinden insanların ayrıntılı hareket verilerini satın aldığına ilişkin haberlere tepki geldi.

ABD'de sivil haklar konusunda faaliyet gösteren ülkenin en geniş Müslüman sivil toplum organizasyonlarından Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), özellikle dini uygulamaların kullanımından özel verilerin toplanarak Müslümanlar'ın hedef alınmasını kınadı.

Açıklama yapan CAIR Başkanı Nihad Awad, "Kongre'yi, hükümetin yurt içi ve dışındaki Müslüman toplumu hedeflemek için kişisel verileri kullanması konusunda kapsamlı bir kamu araştırması yapmaya çağırıyoruz." ifadesini paylaştı.

Awad, yıllardır Müslümanlar'ın hükümet tarafından casusluğa ve ayrımcılığa maruz kaldığını hatırlatarak, haberde adı geçen şirketlerden tatmin edici açıklama gelene kadar Müslüman toplumuna ilgili uygulamaları kullanmayı bırakmaları çağrısında bulundu.

ABD ordusunun telefon uygulamalarından veri topladığı iddiası

Vice haber sitesinde dün yayınlanan haberde, ABD ordusunun, dünya genelinde 98 milyon kez indirilen Müslümanlar'a ait dini uygulamalar da dahil, uygulama geliştirici şirketler üzerinden veri akışı satın aldığı öne sürülmüştü.

Haberde, veri satışı yapan telefon uygulamaları arasında namaz vakitleri başta olmak üzere günlük dini ihtiyaçlar için kullanılan "Muslim Pro" ve "Kuran" gibi uygulamaların da yer aldığına işaret edilmişti.

Terörle mücadele, kontrgerilla ve keşif faaliyetleriyle görevli ABD Özel Harekat Komutanlığı (USSOCOM) tarafından toplanan verilerin, insansız hava aracı saldırıları da dahil denizaşırı özel kuvvet operasyonlarına destek sağlamak için kullanıldığı iddia edilmişti.

ABD'de güvenlik güçlerinin bu tür verilere erişimi için mahkeme kararı çıkarması gerektiğine dikkat çekilen haberde, USSOCOM'un konum verileri satın alımlarının bu tür faaliyetlerin kolluk kuvvetlerinden askeri kurumlara yayıldığının ilk kanıtı olarak değerlendirilmişti.