Son Dakika Haberleri: ABD Orta Doğu'daki askeri varlığını artırıyor
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ABD Orta Doğu'daki askeri varlığını artırıyor

1 saat önce

ABD yönetiminin, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarının ardından Orta Doğu'ya ek bin asker gönderme kararının ardından gözler Washington'un bölgedeki askeri varlığına çevrildi.

ABD Orta Doğu'daki askeri varlığını artırıyor, System.String[]
ABD yönetiminin, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarının ardından Orta Doğu'ya ek bin asker gönderme kararının ardından gözler Washington'un bölgedeki askeri varlığına çevrildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:33 
umman, asker, orta doğu, ABD, Ekonomi
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