ABD Orta Doğu'daki askeri varlığını artırıyor
1 saat önce
ABD yönetiminin, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarının ardından Orta Doğu'ya ek bin asker gönderme kararının ardından gözler Washington'un bölgedeki askeri varlığına çevrildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:33
ABD yönetiminin, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarının ardından Orta Doğu
'ya ek bin asker gönderme kararının ardından gözler Washington
'un bölgedeki askeri varlığına çevrildi.
Danny Welbeck, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro istedi!
Emre Mor, Ibiza'da kızlarla sabaha kadar eğlendi
Sanata dönüşen pirinç tanesi, ekmek kapısı oldu
Kayıp genç, otobüsün bagaj kapağı çarpınca Munzur'a düşmüş