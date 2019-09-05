Son Dakika Haberleri: ABD Orta Doğu Temsilcisi Jason Greenblatt 'Yüzyılın Anlaşması' yayınlandıktan sonra istifa edecek
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ABD Orta Doğu Temsilcisi Jason Greenblatt 'Yüzyılın Anlaşması' yayınlandıktan sonra istifa edecek

1 saat önce

ABD Orta Doğu Temsilcisi Jason Greenblatt 'Yüzyılın Anlaşması' yayınlandıktan sonra istifa edecek

ABD Orta Doğu Temsilcisi Jason Greenblatt 'Yüzyılın Anlaşması' yayınlandıktan sonra istifa edecek, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırılan İsrail ile Filistin arasındaki krize yönelik çözüm planının yayınlanmasının ardından istifa edeceğini duyurdu.


2017 başında Beyaz Saray'da çalışmaya başlayan ve görevindeki ikinci yılını doldurmasının ardından ayrılmayı planlayan Greenblatt'ın altı çocuğu ve eşine kavuşmayı sabırsızlıkla beklediği belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:23 
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ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt istifa etti
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