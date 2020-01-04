ABD Orta Doğu'ya üç bin asker gönderiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Orta Doğu'ya üç bin asker gönderiyor - Son Dakika

ABD Orta Doğu'ya üç bin asker gönderiyor

6 saat önce

ABD bölgede görev yapmakta olan 650 askeri personele ek olarak 3000 Asker daha göndermeye hazırlanıyor.

ABD Orta Doğu'ya üç bin asker gönderiyor, System.String[]

ABD bölgede görev yapmakta olan 650 askeri personele ek olarak 3000 Asker daha göndermeye hazırlanıyor.

ABD Savunma Bakanlığı ve ABD Askeri yetkililer tarafından teyit edilen bilgilere göre Kuzey Carolina da bulunan 82'inci Hava İndirme Birliğine bağlı askerler İran ile bağlantılı ve bir çoğu Kataeb Hezbollah'a bağlı binlerce kişinin Bağdat'da bulunan ABD Büyükelçiliğine saldırmasının ardından acil müdahale kuvveti olarak bölgeye sevk edilecek.

Bölgeye gönderilen askerlerin yaklaşık 60 gün boyunca bölgede görev yapacağı ve Irak ile Kuveyt'de bulunan askerlere katılacağı açıklandı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada "Daha önce duyurulduğu üzere 82'inci Hava İndirme Birliğine bağlı Acil Müdahale Kuvveti alarm durumuna geçirilmişti ve şimdi bölgeye gönderiliyor" denildi.

Askerlerin bölgede konuşlanacağı belirtilen açıklamada "ABD personeline ve yerleşkelerine karşı yükselen tehdit seviyesine göre uygun bir önlem" dendi.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çaycuma Müftülüğünde ilk resmi nikah kıydı
Kasım Süleymani için ilk cenaze töreni Bağdat'ta düzenlendi! Cenazeye Irak Başbakanı da katıldı Kasım Süleymani'nin cenazesine hüngür hüngür ağlayan kadınların kederi damga vurdu ABD ve İran arasındaki gerginlik futbola da yansıdı!

Son Dakika Haberleri
14:58 AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız basınla buluştu - Son Dakika
14:56 Ankara'da raydan çıkan Doğu Ekspresi, sefere başladı - Son Dakika
14:56 Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
14:54 Kahramanmaraş'ta 71 yaşındaki hastaya kalbi durdurulmadan ameliyat - Son Dakika
14:49 2019'da Pamukkale Tüketici Hakem Heyeti'ne 2 bin 141 başvuru yapıldı - Son Dakika
11:29 Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika
23:52 Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 15:01:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Orta Doğu'ya üç bin asker gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]